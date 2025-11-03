Prognose der Schülerzahlen VG Birkenfeld: Geburtenrate sinkt seit 2019 stetig 03.11.2025, 09:22 Uhr

i Eine sinkende Geburtenrate führt nicht unbedingt zu sinkenden Schülerzahlen. Das erschwert die Planung in der VG Birkenfeld. Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Anhand der Geburtenrate hat die VG Birkenfeld die Schülerzahlen bis 2031 errechnet. Doch sinkende Geburten bedeuten nicht unbedingt sinkende Einschulungszahlen. Wie sich die Geburtenrate in der VG verändert hat und was das für die Schulen bedeutet.

Die Verbandsgemeinde Birkenfeld hat eine Prognose der Schülerzahlen an den Grundschulen der Verbandsgemeinde bis zum Jahr 2031 vorgestellt. Dabei errechnet sich die Schülerzahl aus den Geburtenzahlen von September 2019 bis August 2025, eingeteilt nach Schuljahren.







