Mehr als 20 unterschiedliche Projekte hat Ines Klingshirn für die VG Baumholder und ihre Ortsgemeinden mit der zuständigen Entwicklungsagentur und dem Ministerium abgestimmt und eine Positivliste erarbeitet, mit denen die mehr als 790.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm auf VG-Ebene in den nächsten drei Jahren investiert werden sollen. Darunter fallen auch die Personalkosten für die Aufwertung der Stelle von Klingshirn.

VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser hob dabei die unermüdliche Arbeit Klingshirns hervor, die für die VG und die Ortsgemeinden die Ideen und Vorschläge mit den zuständigen Fachleuten geklärt und die Voraussetzungen für die Antragstellungen bis Oktober bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) geschaffen habe. „Sie hat im Vorfeld alles abgesprochen, telefoniert und war für die Ortsbürgermeister eine riesige Hilfe“, betonte der VG-Chef, was mit spontanem Applaus aus dem Rat quittiert wurde. Denn allein das sperrige Gesetz hat 176 Seiten. Und so gab es auch keinen Widerspruch, als Alsfasser ankündigte, die auf zwei Jahre befristete Förderung der Stelle anschließend als Förderlotsin für andere Projekte im VG-Haushalt verankern zu wollen.

Anschließend ging er auf die aktuellen Vorschläge der Positivliste der VG ein, die man relativ zielgerichtet mit den verfügbaren Mitteln angehen wolle – sofern sie denn abschließend von der ADD genehmigt werden. Doch auch hier hat man bereits vorgesorgt – sollte eine Maßnahme doch noch herausfallen, hat man weitere in petto, die die VG nachschieben würde. Hier könne man noch bis Ende 2026 Maßnahmen innerhalb der Kapitel nachreichen, erklärte Ines Klingshirn. Dies beschrieb sie als sehr aufwendig, denn jedes einzelne Projekt müsse mit der Beratungsagentur und dem Ministerium abgestimmt werden, ob es in die unterschiedlichen Themenkulissen des Programmes hineinpasse. „Wir wollen kein Geld verlieren“, sagte Alsfasser.

i Am Reichweilerer Funkturm vorbei verläuft der Historische Amtsweg. Benjamin Werle

So sollen mithilfe des Förderprogramms Audioguides für das Kulturzentrum im Goldenen Engel und am Historischen Amtsweg finanziert werden. Außerdem sollen mobile Sperren angeschafft werden, die bei Großveranstaltungen in Stadt oder Gemeinden dann für die Absicherung des Verkehrs ausgeliehen werden können. Ein weiteres Ziel ist es, den Zahlungsverkehr in der Verwaltung bargeldlos zu machen, dazu soll ein Einzahlautomat angeschafft werden. Auch in die Netzwerke und Server sowie Cybersicherheit der Datenverarbeitung wird investiert. Für den Goldenen Engel soll es zudem ein öffentliches WLAN geben.

Vorerst zurückgestellt wird eine Erstanlaufstelle im Katastrophenfall für rund 50.000 Euro. Eigentlich hatte Bernd Alfasser vor, in einer Gemeinde Feldbetten, Decken, eine Feldküche und Generatoren für einen Notfall anzuschaffen, um bei einer Katastrophe auch bei einer Evakuierung eine Unterkunft gewährleisten zu können. Doch dieser Mustersatz wurde erst einmal verschoben, da sich nach der Ratssitzung kurzfristig doch noch die Chance ergab, die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle in Fohren-Linden aus dem Topf zu fördern. „Das hat sich am Freitag ergeben, und wir versuchen das nun statt einer Beteiligung des LBM zu realisieren“, sagte der Bürgermeister.

In Topf zwei stehen der Austausch der Fenster am evangelischen Gemeindehaus und das Einrüsten einer Wärmepumpe im Fokus. Außerdem sollen alle Liegenschaften in der VG auf LED umgerüstet werden. Auch drei Elektrogeräte in der Schulküche in Baumholder sollen ausgetauscht werden, und sieben Trinkwasserspender für die Grundschulen, Kitas und die VG-Verwaltung stehen auf der Wunschliste.

i Parallel zum Bärenbachpfad soll eine Holzinstallation als Bahn für Kugeln angelegt werden. Benjamin Werle

Da die Projektgruppe drei in erster Linie touristische Themen fördert, hat man hier eine große Schaukelbank, eine Hängematte mit Fallschutz, die Entwicklung einer KI-Lösung für einen Hunsrück-Nahe-ChatGPT, aber auch Qualitätsverbesserungen der Premiumwanderwege aufgenommen. Darüber hinaus ist eine große Kugelbahn – die parallel zum Bärenbachpfad verlaufen wird – angedacht. Dabei würden Holzkugeln von den Wanderern in hölzernen Rinnen oder anderen Elementen in Bewegung gesetzt und die Wanderer auf einem Teil ihrer Tour begleiten. Eine weitere Investition ist die Anschaffung eines Elektro-Bürgerbusses für circa 65.000 Euro für das Bürgerbusteam.

Der Rat unterstützte Alsfassers Vorschläge, wobei Karlheinz Gisch (FDP) die vorherrschende Meinung wiedergab, dass das Programm ein krankes Bürokratiemonster sei. Alle bewilligten Projekte müssen dann innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden. Alsfasser betonte, er hoffe, dass es bei der Verteilung der Bundesmittel aus dem Merz’schen Konjunkturprogramm besser werde. Wobei noch nicht endgültig klar sei, wie viel Geld der 100 Milliarden an die Kommunen weitergereicht werde.