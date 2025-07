Baumholder. Noch sind einige Fragen offen, aber VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser hofft, eine weitere Hausärztin für die VG gewinnen zu können. Dies berichtete er dem VG-Rat. Die Medizinerin aus Hessen sei durchaus bereit, mit ihrem Mann nach Baumholder zu ziehen – und dort eine Hausarztpraxis zu übernehmen. Doch auch wenn Peter Kidderle in Gesprächen mit Bernd Alsfasser und Stadtbürgermeister Günther Jung signalisiert hat, dass er dazu bereit sei, die zweijährige fachmedizinische Ausbildung zu begleiten und dann an sie zu übergeben, sind noch einige Details offen. Unter anderem wäre in Kidderles Praxis zu wenig Platz für zwei praktizierende Ärzte. So richtete sich der Blick auf die Räume von Bruno Ellrich, der im kommenden September aufhören wird. Nach Gesprächen zwischen Ellrich, Alsfasser und Jung wäre der Hausarzt bereit, seine Räume zur Verfügung zu stellen. Und auch Dr. Kidderle signalisiert, dass er bereit sei, mit seinem Team einen Umzug in die Freiherr-vom-Stein-Straße mitzumachen.

Suche nach einem Grundstück mit großer Fläche

Doch auch das mögliche Ärztepaar braucht eine Wohnung, mit Fläche drumherum, um Auslauf für die Haustiere zu gewährleisten. Auch hier führten Alsfasser und Jung Gespräche mit möglichen Hauseigentümern, die ein entsprechendes Grundstück abgeben würden. „Wir haben eine Familie, die den Vorstellungen der Ärztin und ihres Mannes entsprechen würde, aber die Entscheidung, ob sie verkaufen würden oder doch eher eine Vermietung vorziehen, ist noch nicht getroffen“, berichtet Günther Jung. Denn das Grundstück ließe sich durchaus auch an eine US-Familie, die in Baumholder am Standort ihren Dienst verrichtet, vermieten. „Das Grundstück hätte Flächen für Auslauf für Hunde, das wäre ideal“, glaubt Jung. Doch man müsse die Entscheidung der Hausbesitzer abwarten. Er hofft darauf, dass die Familie sich in den nächsten Tagen endgültig festlege – und idealerweise einem Verkauf zustimme. Bernd Alsfasser erwartet in der kommenden Woche eine Rückmeldung von den Eigentümern. Sollte eine Absage kommen, werde man weiter auf die Suche gehen nach Grundstücken mit mindestens 2000 Quadratmeter Fläche. „Wer ein solches Grundstück veräußern will, kann sich in diesem Falle auch gern bei uns in der VG informieren“, erklärt der Bürgermeister.

Fachmedizinische Ausbildung bereits begonnen

Denn wenn Dr. Bruno Ellrich, wie angekündigt, im September schließt, reduziert sich die Zahl der Hausärzte in Baumholder auf drei. Dann könne die neue Ärztin zeitnah nach Baumholder umsiedeln und ihre schon begonnene zweijährige allgemeinmedizinische Fachausbildung weiter durchlaufen, um dann 2027 praktizieren zu können. Und Dr. Kidderle werde dann selbst entscheiden, wann er aufhören will. „Das wäre ein absoluter Gewinn für Baumholder“, betont auch Bernd Alsfasser. Zumal es Peter Kidderle hoch anzurechnen sei, dass er bereit sei, mit 74 Jahren noch in neue Räume umzuziehen, um eine Nachfolgerin heranzuziehen, unterstreicht Günther Jung: „Er fühlt sich noch fit und will mit seinem guten Team die Weichen für die Zukunft stellen.“ Damit könne man von den bislang vier Hausarztstellen in Baumholder drei Stellen erhalten und habe dann auch vergleichsweise junge Hausärzte, erklärt Bernd Alsfasser. Dies würde die allgemeinmedizinische Versorgung in der VG mittelfristig sichern. Kreisweit gibt es derzeit gut 50 Hausarztpraxen, wovon aktuell aber nur vier auf die VG Baumholder und 15 auf Birkenfeld entfallen. Unterstützt würde eine solche Hausarztansiedlung mit bis zu 50.000 Euro durch den Landkreis und weiteren 50.000 Euro von der VG.