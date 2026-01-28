Probe im Ausrückebereich zwei VG Baumholder startet Pilotprojekt First Responder Sascha Saueressig 28.01.2026, 12:00 Uhr

i In der VG Baumholder soll eine First-Responder-Gruppe als qualifizierte Ersthelfer in einem Pilotprojekt im Ausrückebereich zwei aufgestellt und mit Notfallrucksäcken ausgestattet werden. Claudia Geimer

Um bei medizinischen Notfällen – insbesondere zeitkritischen Ereignissen – schneller helfen zu können, soll in der VG Baumholder eine Gruppe qualifizierter Ersthelfer geschaffen werden. Das Pilotprojekt startet im Ausrückebreich zwei.

Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am Montagabend der Aufstellung und materiellen Ausstattung einer First-Responder-Gruppe zu gestimmt. Die First Responder sollen als qualifizierte Ersthelfer – entweder mit medizinischen Vorkenntnissen oder einer intensiven Sanitätsausbildung – in Notfällen mitalarmiert werden, um die Rettungskette zu stärken und Wartezeiten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt zu überbrücken.







