Probe im Ausrückebereich zwei
VG Baumholder startet Pilotprojekt First Responder
In der VG Baumholder soll eine First-Responder-Gruppe als qualifizierte Ersthelfer in einem Pilotprojekt im Ausrückebereich zwei aufgestellt und mit Notfallrucksäcken ausgestattet werden.
Claudia Geimer

Um bei medizinischen Notfällen – insbesondere zeitkritischen Ereignissen – schneller helfen zu können, soll in der VG Baumholder eine Gruppe qualifizierter Ersthelfer geschaffen werden. Das Pilotprojekt startet im Ausrückebreich zwei.

Lesezeit 3 Minuten
Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am Montagabend der Aufstellung und materiellen Ausstattung einer First-Responder-Gruppe zu gestimmt. Die First Responder sollen als qualifizierte Ersthelfer – entweder mit medizinischen Vorkenntnissen oder einer intensiven Sanitätsausbildung – in Notfällen mitalarmiert werden, um die Rettungskette zu stärken und Wartezeiten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt zu überbrücken.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren