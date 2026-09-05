Mehr Sicherheit für Feste VG Baumholder schafft sechs mobile Fahrzeugstopper an Sascha Saueressig 05.09.2026, 08:00 Uhr

i Sechs mobile Sperren der Firma Consel Group aus der Schweiz will die VG Baumholder aus dem RZN-Programm beschaffen. Consel Group AG

Amokfahrten und ihre tragischen Folgen sind jedem ein Begriff. So erhöhen sich die Sicherheitsanforderungen bei öffentlichen Veranstaltungen und Festen ständig – und gerade in Baumholder mit seiner US-Präsenz ist hier stets Gefahrenpotenzial gegeben.

Etwas mehr als 200 Kilogramm sollen die mobilen Straßensperren wiegen, die die Verbandsgemeinde (VG) Baumholder über das regionale Zukunftsprogramm mit Fördermitteln anschaffen will. Der VG-Rat will insgesamt sechs mobile Sperren zum Preis von 32.700 Euro erwerben, die künftig zur Absicherung der Veranstaltungsgelände bei der VG oder in den Ortsgemeinden nutzbar wären.







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