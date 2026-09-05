Mehr Sicherheit für Feste
VG Baumholder schafft sechs mobile Fahrzeugstopper an
Sechs mobile Sperren der Firma Consel Group aus der Schweiz will die VG Baumholder aus dem RZN-Programm beschaffen.
Sechs mobile Sperren der Firma Consel Group aus der Schweiz will die VG Baumholder aus dem RZN-Programm beschaffen.
Consel Group AG

Amokfahrten und ihre tragischen Folgen sind jedem ein Begriff. So erhöhen sich die Sicherheitsanforderungen bei öffentlichen Veranstaltungen und Festen ständig – und gerade in Baumholder mit seiner US-Präsenz ist hier stets Gefahrenpotenzial gegeben.

Lesezeit 2 Minuten
Etwas mehr als 200 Kilogramm sollen die mobilen Straßensperren wiegen, die die Verbandsgemeinde (VG) Baumholder über das regionale Zukunftsprogramm mit Fördermitteln anschaffen will. Der VG-Rat will insgesamt sechs mobile Sperren zum Preis von 32.700 Euro erwerben, die künftig zur Absicherung der Veranstaltungsgelände bei der VG oder in den Ortsgemeinden nutzbar wären.
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