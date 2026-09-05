Amokfahrten und ihre tragischen Folgen sind jedem ein Begriff. So erhöhen sich die Sicherheitsanforderungen bei öffentlichen Veranstaltungen und Festen ständig – und gerade in Baumholder mit seiner US-Präsenz ist hier stets Gefahrenpotenzial gegeben.
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Etwas mehr als 200 Kilogramm sollen die mobilen Straßensperren wiegen, die die Verbandsgemeinde (VG) Baumholder über das regionale Zukunftsprogramm mit Fördermitteln anschaffen will. Der VG-Rat will insgesamt sechs mobile Sperren zum Preis von 32.700 Euro erwerben, die künftig zur Absicherung der Veranstaltungsgelände bei der VG oder in den Ortsgemeinden nutzbar wären.