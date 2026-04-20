Förderung für Brandschutz
VG Baumholder prüft Klage gegen Land Rheinland-Pfalz
Zahlreiche Angehörige der US-Army sind in Baumholder stationiert und leben dort. Für die Brandschutzförderung zählt das Land Rhe
Zahlreiche Angehörige der US-Army sind in Baumholder stationiert und leben dort. Für die Brandschutzförderung zählt das Land Rheinland-Pfalz sie jedoch nicht als Einwohner.
Benjamin Werle. Benjamin werle

Bei der pauschalen Förderung für den Brandschutz rechnet das Land die stationierten NATO-Angehörigen, die in der VG Baumholder leben, nicht als Einwohner ein. Das führt zu einer geringeren Zuwendung. Dagegen will die Verbandsgemeinde nun vorgehen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde (VG) Baumholder hat für das Jahr 2025 bereits eine Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz von rund 90.000 Euro für den Brandschutz erhalten. Im September bis Oktober 2026 soll dieselbe Summe noch einmal fließen. Doch die Verwaltung sieht ein Problem bei der Berechnung der Summe.

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