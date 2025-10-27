Für den Brand- und Katastrophenschutz haben Kreis und VG nun ein neues HLF 20 für die Stützpunktwehr in Baumholder sowie ein MZF 2 für die Einheit Berschweiler übergeben. Den Schlüssel für den Ford Ranger erhielt der stellvertretende Wehrleiter.
Lesezeit 3 Minuten
Die ersten Einsatzfahrzeuge des im vergangenen Jahr überarbeiteten Beschaffungskonzepts für die Feuerwehren der VG Baumholder konnten nun offiziell übergeben werden. Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann und der Erste Beigeordnete der VG, Rouven Hebel, übergaben gemeinsam mit Wehrleiter Marco Braun und seinem Stellvertreter Armin Schneider nun das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 für die Stützpunktwehr Baumholder sowie ein Mehrzweckfahrzeug ...