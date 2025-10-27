Fahrzeuge für die Feuerwehren VG Baumholder: Moderne Technik und motiviertes Personal 27.10.2025, 17:00 Uhr

i Ein Ford Ranger als Erkundungsfahrzeug für den stellvertretenden Wehrleiter Armin Schneider (links), ein Mehrzweckfahrzeug 2 und ein HLF 20 für die Stützpunktwehr um Wehrführer Thomas Spallek (Mitte) wurden nun offiziell übergeben. Feuerwehr Baumholder

Für den Brand- und Katastrophenschutz haben Kreis und VG nun ein neues HLF 20 für die Stützpunktwehr in Baumholder sowie ein MZF 2 für die Einheit Berschweiler übergeben. Den Schlüssel für den Ford Ranger erhielt der stellvertretende Wehrleiter.

Die ersten Einsatzfahrzeuge des im vergangenen Jahr überarbeiteten Beschaffungskonzepts für die Feuerwehren der VG Baumholder konnten nun offiziell übergeben werden. Kreisbeigeordneter Immanuel Hoffmann und der Erste Beigeordnete der VG, Rouven Hebel, übergaben gemeinsam mit Wehrleiter Marco Braun und seinem Stellvertreter Armin Schneider nun das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 für die Stützpunktwehr Baumholder sowie ein Mehrzweckfahrzeug ...







