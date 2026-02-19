Haushaltsentwurf für 2026 VG Baumholder investiert in Schulen und Feuerwehr Niels Heudtlaß 19.02.2026, 18:00 Uhr

i In Sachen Investitionen profitiert die VG vom RZN-Landesförderprogramm. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Der Schulhof der Grundschule Baumholder sowie neue Ausrüstung für die Feuerwehr sind die größten Kostenpunkte im VG-Haushaltsentwurf. Nun bedarf es noch der Zustimmung des Verbandsgemeinderats.

Dem Haupt- und Finanzausschuss hat die Verbandsgemeindeverwaltung in dessen vergangener Sitzung einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Den hat der Ausschuss dem VG-Rat zur Annahme einstimmig empfohlen. Dabei ist der Haushalt zumindest im Ergebnishaushalt, der Erträge wie Steuern oder Zuweisungen den Kosten wie Personal oder Sachkosten gegenüberstellt, nicht ausgeglichen.







Artikel teilen

Artikel teilen