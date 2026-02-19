Der Schulhof der Grundschule Baumholder sowie neue Ausrüstung für die Feuerwehr sind die größten Kostenpunkte im VG-Haushaltsentwurf. Nun bedarf es noch der Zustimmung des Verbandsgemeinderats.
Dem Haupt- und Finanzausschuss hat die Verbandsgemeindeverwaltung in dessen vergangener Sitzung einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Den hat der Ausschuss dem VG-Rat zur Annahme einstimmig empfohlen. Dabei ist der Haushalt zumindest im Ergebnishaushalt, der Erträge wie Steuern oder Zuweisungen den Kosten wie Personal oder Sachkosten gegenüberstellt, nicht ausgeglichen.