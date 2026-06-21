Klinikum Idar-Oberstein
VG Baumholder: Bürge für den Fall eines Ausfalls
Der VG-Rat Baumholder hat nun eine Sicherstellungsbürgschaft für 1,28 Prozent des gesamten Stammkapitals in Höhe von 614.000 Eur
Der VG-Rat Baumholder hat nun eine Sicherstellungsbürgschaft für 1,28 Prozent des gesamten Stammkapitals in Höhe von 614.000 Euro beschlossen, sollte der Kreis als Bürge in der Sanierung des Klinikum Idar-Obertsein ausfallen.
Hosser

Der Landkreis bürgt mit 48 Millionen Euro für den Fortgang der Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein. Dennoch muss die VG Baumholder sich in einer nachgeordneten Sicherungsbürgschaft ebenfalls einbringen. 

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Nachdem der Landkreis im Mai die komplette Kommunalbürgschaft in Höhe von 48 Millionen Euro für den Fortgang der Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein übernommen hat, hat nun der Verbandsgemeinderat in Baumholder als Miteigentümer (Neben der Klinikum IO GmbH mit 50,05 Prozent des Stammkapitals hält der Landkreis 42,25 Prozent am Krankenhaus; die Stadt Idar-Oberstein ist mit 6,42 Prozent des Stammkapitals, die Stadt Baumholder und die ...

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