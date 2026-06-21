Der Landkreis bürgt mit 48 Millionen Euro für den Fortgang der Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein. Dennoch muss die VG Baumholder sich in einer nachgeordneten Sicherungsbürgschaft ebenfalls einbringen.
Lesezeit 3 Minuten
Nachdem der Landkreis im Mai die komplette Kommunalbürgschaft in Höhe von 48 Millionen Euro für den Fortgang der Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein übernommen hat, hat nun der Verbandsgemeinderat in Baumholder als Miteigentümer (Neben der Klinikum IO GmbH mit 50,05 Prozent des Stammkapitals hält der Landkreis 42,25 Prozent am Krankenhaus; die Stadt Idar-Oberstein ist mit 6,42 Prozent des Stammkapitals, die Stadt Baumholder und die ...