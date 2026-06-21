Klinikum Idar-Oberstein VG Baumholder: Bürge für den Fall eines Ausfalls Sascha Saueressig 21.06.2026, 13:00 Uhr

i Der VG-Rat Baumholder hat nun eine Sicherstellungsbürgschaft für 1,28 Prozent des gesamten Stammkapitals in Höhe von 614.000 Euro beschlossen, sollte der Kreis als Bürge in der Sanierung des Klinikum Idar-Obertsein ausfallen. Hosser

Der Landkreis bürgt mit 48 Millionen Euro für den Fortgang der Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein. Dennoch muss die VG Baumholder sich in einer nachgeordneten Sicherungsbürgschaft ebenfalls einbringen.

Nachdem der Landkreis im Mai die komplette Kommunalbürgschaft in Höhe von 48 Millionen Euro für den Fortgang der Bauarbeiten am Klinikum Idar-Oberstein übernommen hat, hat nun der Verbandsgemeinderat in Baumholder als Miteigentümer (Neben der Klinikum IO GmbH mit 50,05 Prozent des Stammkapitals hält der Landkreis 42,25 Prozent am Krankenhaus; die Stadt Idar-Oberstein ist mit 6,42 Prozent des Stammkapitals, die Stadt Baumholder und die ...







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