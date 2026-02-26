Verbandsgemeinderat
VG Baumholder bleibt in der Klinikum GmbH
Im November 2021 hatte die SHG angekündigt, die geriatrische Klinik im früheren Krankenhaus Baumholder aufzugeben. Nun gebe es keinen Grund mehr, für Stadt und Verbandsgemeinde in der Klinikum Idar-Oberstein GmbH zu verbleiben, kritisiert die SPD.
Reiner Drumm

Der Antrag der SPD-Fraktion, dass die Verbandsgemeinde Baumholder aus der Klinikum Idar-Oberstein GmbH ausscheidet und ihre Anteile an den Landkreis überträgt, wurde im VG-Rat mehrheitlich abgelehnt.

Die Verbandsgemeinde Baumholder verbleibt in der Klinikum Idar-Oberstein GmbH – zumindest bis auf Weiteres. Ein Antrag der SPD-Fraktion, die Gesellschafteranteile der VG an den Landkreis Birkenfeld zu übertragen, wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend abgelehnt.

