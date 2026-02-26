Der Antrag der SPD-Fraktion, dass die Verbandsgemeinde Baumholder aus der Klinikum Idar-Oberstein GmbH ausscheidet und ihre Anteile an den Landkreis überträgt, wurde im VG-Rat mehrheitlich abgelehnt.
Die Verbandsgemeinde Baumholder verbleibt in der Klinikum Idar-Oberstein GmbH – zumindest bis auf Weiteres. Ein Antrag der SPD-Fraktion, die Gesellschafteranteile der VG an den Landkreis Birkenfeld zu übertragen, wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend abgelehnt.