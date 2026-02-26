Verbandsgemeinderat VG Baumholder bleibt in der Klinikum GmbH Stefan Conradt 26.02.2026, 09:00 Uhr

i Im November 2021 hatte die SHG angekündigt, die geriatrische Klinik im früheren Krankenhaus Baumholder aufzugeben. Nun gebe es keinen Grund mehr, für Stadt und Verbandsgemeinde in der Klinikum Idar-Oberstein GmbH zu verbleiben, kritisiert die SPD. Reiner Drumm

Der Antrag der SPD-Fraktion, dass die Verbandsgemeinde Baumholder aus der Klinikum Idar-Oberstein GmbH ausscheidet und ihre Anteile an den Landkreis überträgt, wurde im VG-Rat mehrheitlich abgelehnt.

Die Verbandsgemeinde Baumholder verbleibt in der Klinikum Idar-Oberstein GmbH – zumindest bis auf Weiteres. Ein Antrag der SPD-Fraktion, die Gesellschafteranteile der VG an den Landkreis Birkenfeld zu übertragen, wurde vom Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend abgelehnt.







