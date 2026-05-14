Bundesamt erläutert Gründe VfL Algenrodt: Keine Chance auf Wasser der Bundeswehr Vera Müller 14.05.2026, 09:00 Uhr

i Die SG Idar-Oberstein/Algenrodt nutzt den Rasenplatz. Nun kommen auf den VfL Algenrodt Mehkosten von jährlich etwa 3000 Euro zu. Joachim Hähn

Der VfL Algenrodt sitzt auf dem Trockenen: Die Bundeswehr dreht dem Verein das Wasser für den Rasenplatz ab, was den Verein teurer zu stehen kommt. Unsere Zeitung fragte bei der Bundeswehr nach: Warum wird der Vertrag gecancelt?

Die Vereinsmitglieder sind sauer, das Verständnis für die Entscheidung der Bundeswehr, den seit 2007 bestehenden Vertrag mit dem VfL Algenrodt zur Bewässerung des vereinseigenen Rasenplatzes zu kündigen, stößt auf Unverständnis und wirft Fragen auf. Warum wurde der Vertrag zwischen dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BwDLZ) Idar-Oberstein und dem VfL Algenrodt zur Wasserentnahme gekündigt?







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