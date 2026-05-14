Der VfL Algenrodt sitzt auf dem Trockenen: Die Bundeswehr dreht dem Verein das Wasser für den Rasenplatz ab, was den Verein teurer zu stehen kommt. Unsere Zeitung fragte bei der Bundeswehr nach: Warum wird der Vertrag gecancelt?
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Die Vereinsmitglieder sind sauer, das Verständnis für die Entscheidung der Bundeswehr, den seit 2007 bestehenden Vertrag mit dem VfL Algenrodt zur Bewässerung des vereinseigenen Rasenplatzes zu kündigen, stößt auf Unverständnis und wirft Fragen auf. Warum wurde der Vertrag zwischen dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum (BwDLZ) Idar-Oberstein und dem VfL Algenrodt zur Wasserentnahme gekündigt?