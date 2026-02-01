Raben spielen in Algenrodt, einem Idar-Obersteiner Stadtteil, eine große Rolle. Und natürlich der VfL Algenrodt. Der Verein bietet nicht nur Sport, sondern hat auch gesellschaftlich eine hohe Bedeutung.
Jugendarbeit, Geselligkeit, Sport: All das gehört dazu und macht den Stadtteil Algenrodt attraktiver. Der Verein gehört zu den tragenden Säulen der Stadt und feierte im vergangenen Jahr mit einem bunten Programm sein 150-jähriges Bestehen. Der VfL Algenrodt hat aktuell rund 430 Mitglieder.