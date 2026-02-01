Verein plant VfL Algenrodt: Auf der Wunschliste steht Kinderturnen Vera Müller 01.02.2026, 09:00 Uhr

i Beim VfL Algenrodt spielen seit Kindertagen die Zwillinge Paul Becker (auf dem Foto) und Leon Becker. Ihr Vater Hans-Peter Becker ist Sportvorsitzender und B-Jugend-Trainer. Ihre Mutter Tanja Becker ist Abteilungsleiterin Turnen. Ein tolles Beispiel für Familienaktivität im VfL. Leon Becker

Raben spielen in Algenrodt, einem Idar-Obersteiner Stadtteil, eine große Rolle. Und natürlich der VfL Algenrodt. Der Verein bietet nicht nur Sport, sondern hat auch gesellschaftlich eine hohe Bedeutung.

Jugendarbeit, Geselligkeit, Sport: All das gehört dazu und macht den Stadtteil Algenrodt attraktiver. Der Verein gehört zu den tragenden Säulen der Stadt und feierte im vergangenen Jahr mit einem bunten Programm sein 150-jähriges Bestehen. Der VfL Algenrodt hat aktuell rund 430 Mitglieder.







