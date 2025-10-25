Geflügelpest Veterinäramt Birkenfeld ruft zu erhöhter Vorsicht auf 25.10.2025, 09:54 Uhr

i In manchen Landkreisen wurden bereits Sperrbezirke eingerichtet. So weit ist es im Hunsrück noch nicht. Aber seit bei Sohren ein verendeter Kranich gefunden wurde, sind die Gesundheitsbehörden in Alarmstellung und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Die Geflügelpest ist auf dem Vormarsch. Seit im Hunsrück bei Sohren ein verendeter Kranich gefunden worden ist, sind die Gesundheitsbehörden in Alarmstellung und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Angesichts der aktuellen Ausbreitung der Aviären Influenza (Geflügelpest) bei Wildvögeln ruft die Kreisverwaltung Birkenfeld alle Geflügelhalter zur erhöhten Vorsicht auf. Die hochansteckende Viruserkrankung stellt eine ernsthafte Bedrohung für Hausgeflügel dar und kann durch direkten oder indirekten Kontakt mit infizierten Wildvögeln in private Bestände eingeschleppt werden.







