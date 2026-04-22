Stadtrat Idar-Oberstein Verursacher müssen Fäkalschlammentsorgung selbst zahlen Stefan Conradt 22.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Stadt Idar-Oberstein ändert ihre Entsorgungsbedingungen für Abwasser. Betroffen sind Gebäude im Außenbereich ohne Kanalanschluss. Hier müssen die Eigentümer künftig tiefer in die Tasche greifen. Ralf Hirschberger/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Der Stadtrat Idar-Oberstein hat die Entsorgungsbedingungen für Abwasser geändert: Betroffen sind Gebäude im Außenbereich ohne Kanalanschluss. Hier müssen die Eigentümer künftig tiefer in die Tasche greifen.

Es gibt sie immer noch: Häuser im Außenbereich, die nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. Das sind in Idar-Oberstein gar nicht mal so wenige, rund 90, zum Beispiel zwischen dem Schlossberg und dem Götzplatz, aber auch im Außenbereich in Göttschied gibt es etliche Wohnhäuser mitten im Wald mit engen, teils nicht asphaltierten Zugangswegen.







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