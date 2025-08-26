Die Berufungsverhandlung eines 37-jährigen Deutsch-Syrers unter anderem wegen Vergewaltigung, Körperverletzung sowie Nötigung vor dem Landgericht Bad Kreuznach ist nicht so ausgegangen, wie sich Angeklagter und Verteidiger dies vorgestellt haben.

Vergewaltigung, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz waren die Anklagepunkte gegen einen 37-jährigen Deutsch-Syrer, der am 26. April 2024 in seiner Wohnung in Idar-Oberstein seine damalige Lebensgefährtin attackierte. Dies war am 13. März vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein verhandelt worden. Am Ende der Beweisaufnahme kam das Schöffengericht zu seinem damaligen Urteil: zwei Jahre und vier Monate Gesamtfreiheitsstrafe für ein kriminelles Verhalten im Dunstkreis eines nicht hingenommenem Beziehungs-Aus, selbstgerechtem sexuellen Übergriff und folgendem hartnäckigen Stalking.

Staatsanwältin Katharina Daudistel hatte seinerzeit zwei Jahre und fünf Monate gefordert. Dagegen hatte der Verurteilte Berufung eingelegt. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Bad Kreuznach, Folkmar Broszukat, beschäftigte sich zusammen mit der 3. Strafkammer an zwei Sitzungstagen mit dem vorinstanzlichen Urteil.

Broszukat war über Nebenklagevertreter, Rechtsanwalt Alexander Burger (Idar-Oberstein), die tiefe Betroffenheit ins Seelenleben der Ex-Partnerin vorgetragen worden. Burger hatte nach der ersten Erörterung der Sach- und Rechtslage den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Wesentliche neue Erkenntnis wie auch die späteren Schlussvorträge von Staatsanwältin, dem Anwalt der Nebenklage sowie Verteidiger Walter Höh (Pirmasens) erfolgten unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Immerhin konnten beim Verlesen des vorinstanzlichen Urteils Eindrücke gewonnen werden: morgenländisches Machogehabe mit kulturellem Zwang, Schläge, sexuelle Übergriffe und eine geradezu penetrante Verfolgung des Tatopfers. Dabei wurden weder ein von der Polizei Kirn ausgesprochener Platzverweis noch gerichtliche Gewaltschutzverfügungen beachtet.

Richter sieht keine Grundlage für milderes Urteil

Der Täter äußerte sich nicht zu den Fakten. Aber die Erfahrung eines akribisch urteilenden Richters wie Broszukat ließ wenig Spielraum für ein milderes Urteil. Die Verfahrenssituation stellte er in seine Überlegungen an den Anfang des ersten Prozesstages – ansonsten hätte die Opferzeugin erscheinen müssen. Eine erwartbare psychische Tortur für Opfer…

Nach längerer Beratungspause zog der Angeklagte, auf Anraten seines Verteidigers, einen Schlussstrich – und akzeptierte die Feststellungen des Schöffengerichts Idar-Oberstein hinsichtlich der vorgeworfenen Anklagepunkte. Quasi ein Geständnis light… (die NZ berichtete).

Spielraum für die jetzige Urteilsverkündung der 3. Kleinen Strafkammer: Ein wie auch immer geartetes Geständnis führen regelmäßig zu einer milderen Strafe. Mit welchen Anträgen Anklage, Nebenklage und Verteidigung – nach Schließung der Beweisaufnahme – letztlich angetreten waren, blieb im Unklaren. Nicht so die Bewertung des Vorsitzenden Richters am zweiten Verhandlungstag: „Die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des Schöffengerichts wird mit der Maßgabe verworfen, dass der Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt wird.“

Verringerte Gerichtskosten und leicht reduzierte Strafe

Die Kosten des Berufungsverfahrens wurden ihm auferlegt, jedoch um ein Achtel reduziert. Insoweit verkürzte das Gericht die vorherige Strafe um immerhin vier Monate. Die entscheidende Frage war dann noch, ob es eine Freiheitsstrafe zur Bewährung geben kann. Eine solche Rechtsfolge wird üblicherweise ans Ende der mündlichen Urteilsbegründung gestellt. Sie befasst sich im Aufbau und nach den Urteilsgründen mit der Sozial- wie Kriminalprognose für Angeklagte. Und die beleuchtete Kriminalprognose erschien dem Berufungsgericht in der Abwägung nicht vertrauensbildend groß genug zu sein.

Der Angeklagte habe zwar das Ziel Penetration nach dem Aufwachen der zuvor schlafenden Frau aufgegeben. Der Tatbestand der Vergewaltigung sei seit der Gesetzesreform 2016 „durch das Eindringen“ dennoch erfüllt: Ein eventuell strafbefreiender Rücktritt vom Versuch ist somit ausgeschlossen. Der Angeklagte sei, trotz Verbotsverfügungen, immer wieder an das Tatopfer herangetreten, habe sie verfolgt und sei auch tätlich geworden. Auch wenn der Angeklagte im Berufungsverfahren „so etwas wie Reue“ (O-Ton) zeigte, eine intakte Beziehung zu seinen minderjährigen Kindern (nicht aber zur getrenntlebenden Ehefrau) habe, eine kurzzeitige Aussöhnung zur Ex-Freundin eintrat – das sei alles zu wenig. Die gesamte Intensität und Nachhaltigkeit gegenüber der Nebenklägerin überwiege in der Negativwaagschale.

Die Verteidigung hat inzwischen das Rechtsmittel der Revision beim Oberlandesgericht eingelegt. Somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Aber die nächste Anklage der Staatsanwaltschaft wegen Nachstellung liegt dem Amtsgericht Idar-Oberstein bereits zur Prüfung vor…