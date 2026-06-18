Urteil in Idar-Oberstein
Verteidiger eines Arztes beantragt ein Rechtsgespräch 
Im Justizzentrum in Bad Kreuznach fand nun der Berufungsprozess gegen einen Mediziner statt, der im Vorjahr vor dem Amtsgericht
Im Justizzentrum in Bad Kreuznach fand nun der Berufungsprozess gegen einen Mediziner statt, der im Vorjahr vor dem Amtsgericht in Idar-Oberstein wegen Vergewaltigung verurteilt worden war.
Markus Kilian

Am Landgericht in Bad Kreuznach wird die Berufung eines Mediziners in einem Vergewaltigungsprozess verhandelt, der vom Amtsgericht Idar-Oberstein zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt wurde. Am ersten Sitzungstag erfolgte ein Rechtsgespräch.

Lesezeit 3 Minuten
Der Angeklagte, ein inzwischen 40 Jahre alter Arzt, wird auf den 13. Februar 2025 mit gemischten Gefühlen zurückschauen: Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte den bislang nicht vorbestraften Mediziner wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Ressort und Schlagwörter

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