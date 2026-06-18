Am Landgericht in Bad Kreuznach wird die Berufung eines Mediziners in einem Vergewaltigungsprozess verhandelt, der vom Amtsgericht Idar-Oberstein zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt wurde. Am ersten Sitzungstag erfolgte ein Rechtsgespräch.
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Der Angeklagte, ein inzwischen 40 Jahre alter Arzt, wird auf den 13. Februar 2025 mit gemischten Gefühlen zurückschauen: Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte den bislang nicht vorbestraften Mediziner wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.