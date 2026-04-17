Neue Artist in Residence
Veronika Fabian kommt nach Idar-Oberstein
Neue Artist in Residence am Edelstein- und Schmuckcampus: Veronika Fabian kommt nach Idar-Oberstein
Neue Artist in Residence am Edelstein- und Schmuckcampus: Veronika Fabian kommt nach Idar-Oberstein
Veronika Fabian

Idar-Oberstein darf sich auf eine spannende neue künstlerische Stimme freuen: Veronika Fabian ist von April bis Juli Artist in Residence am Campus Edelstein und Schmuck sowie an der Jakob-Bengel-Stiftung.

Lesezeit 1 Minute
Die international ausgezeichnete Schmuckkünstlerin Veronika Fabian ist von April bis Juli 2026 zu Gast am Campus Edelstein und Schmuck in Idar-Oberstein und bei der Jakob-Bengel-Stiftung. Sie bringt frische Perspektiven auf zeitgenössischen Schmuck mit.

Ressort und Schlagwörter

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