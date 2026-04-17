Neue Artist in Residence Veronika Fabian kommt nach Idar-Oberstein 17.04.2026, 17:00 Uhr

i Neue Artist in Residence am Edelstein- und Schmuckcampus: Veronika Fabian kommt nach Idar-Oberstein Veronika Fabian

Idar-Oberstein darf sich auf eine spannende neue künstlerische Stimme freuen: Veronika Fabian ist von April bis Juli Artist in Residence am Campus Edelstein und Schmuck sowie an der Jakob-Bengel-Stiftung.

Die international ausgezeichnete Schmuckkünstlerin Veronika Fabian ist von April bis Juli 2026 zu Gast am Campus Edelstein und Schmuck in Idar-Oberstein und bei der Jakob-Bengel-Stiftung. Sie bringt frische Perspektiven auf zeitgenössischen Schmuck mit.







Artikel teilen

Artikel teilen