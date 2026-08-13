Naheüberbauung Idar-Oberstein
Verkehrssituation am Bahnhof sorgt zunehmend für Unmut
Am Dienstagmorgen war es zu einem Unfall am Bahnhof gekommen. Ein Linienbus und ein Kleintransporter waren beteiligt. Mehrere Se
Am Dienstagmorgen war es zu einem Unfall am Bahnhof gekommen. Ein Linienbus und ein Kleintransporter waren beteiligt. Mehrere Seitenscheiben des Busses gingen dabei zu Bruch. Unfälle sind dort zum Glück selten, manche Verkehrsteilnehmer müssten sich jedoch besser an die Regeln halten, meinen die Anwohner, bevor es zu einem Personenschaden kommt.
Christian Schulz. Hosser

Rücksichtlose E-Roller-Fahrer, hupende und zu stark beschleunigende Autofahrer und insgesamt viel zu viele Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit und andere Regelungen halten: Am Bahnhof Oberstein läuft es nicht rund.

Lesezeit 1 Minute
Am Bahnhof Oberstein sorgt die derzeitige Verkehrssituation bei Anliegern, Geschäftsinhabern und Passanten zunehmend für Unmut. Besonders wird bemängelt, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht an die für den verkehrsberuhigten Bereich geltenden Regeln halten.
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