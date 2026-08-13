Rücksichtlose E-Roller-Fahrer, hupende und zu stark beschleunigende Autofahrer und insgesamt viel zu viele Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit und andere Regelungen halten: Am Bahnhof Oberstein läuft es nicht rund.
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Am Bahnhof Oberstein sorgt die derzeitige Verkehrssituation bei Anliegern, Geschäftsinhabern und Passanten zunehmend für Unmut. Besonders wird bemängelt, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht an die für den verkehrsberuhigten Bereich geltenden Regeln halten.