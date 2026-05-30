Wolfgang Hey berichtet Verkehrsprojekte in der Region kommen langsam voran Stefan Conradt 30.05.2026, 16:00 Uhr

i Derzeit sind auf der Baustelle im Raunelbachtal wenige Aktivitäten zu beobachten. Reiner Drumm. Rd

Im Raum Rhaunen/Herrstein warten die Menschen ungeduldig auf einen Fortschritt beim Bau der Hunsrückspange. Aber es gibt noch viele Hindernisse zu überwinden, hat die Verkehrsinitiative Viscon festgestellt.

Laut Wolfgang Hey, dem Sprecher der Verkehrsinitiative Viscon, gibt es „Fortschritte bei den Verkehrsprojekten unserer Region“. An der Nahestrecke (B 41) stehe seit langer Zeit mit der Umgehung von Martinstein der Ausbau der letzten noch fehlenden Ortsumgehung zwischen Idar-Oberstein und dem Rheinmain-Raums aus.







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