Wolfgang Hey berichtet
Verkehrsprojekte in der Region kommen langsam voran
Derzeit sind auf der Baustelle im Raunelbachtal wenige Aktivitäten zu beobachten.
Derzeit sind auf der Baustelle im Raunelbachtal wenige Aktivitäten zu beobachten.
Reiner Drumm. Rd

Im Raum Rhaunen/Herrstein warten die Menschen ungeduldig auf einen Fortschritt beim Bau der Hunsrückspange. Aber es gibt noch viele Hindernisse zu überwinden, hat die Verkehrsinitiative Viscon festgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Laut Wolfgang Hey, dem Sprecher der Verkehrsinitiative Viscon, gibt es „Fortschritte bei den Verkehrsprojekten unserer Region“. An der Nahestrecke (B 41) stehe seit langer Zeit mit der Umgehung von Martinstein der Ausbau der letzten noch fehlenden Ortsumgehung zwischen Idar-Oberstein und dem Rheinmain-Raums aus.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren