Verflechtungen führen zu unübersichtlicher Lage

Wenn man sich etwas tiefer in die Strukturen der Saarland Heilstätten GmbH, der Mehrheitsträgerin des Klinikums Idar-Oberstein, einliest, wird einem schnell klar, warum sich Landrat Miroslaw Kowalski schnellstmöglich „Entflechtungen“ wünscht.
Lesezeit 3 Minuten
Wie kompliziert die Lage rund um die Trägerschaft des Klinikums Idar-Oberstein ist, zeigt die Rolle des Regionalverbandes Saarbrücken. Dieser umfasst die Landeshauptstadt Saarbrücken und neun weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung. Der Verband ist im Saarland gestellt wie eine Gebietskörperschaft, also zum Beispiel ein Landkreis, mit einem großen Verantwortungsbereich für mehr als 330.