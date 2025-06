Finanzspritzen werden dringend benötigt, und Ehrenamt wird gefördert. Die Sportvereine der Stadt erhalten städtische Zuschüsse. „Eine Wertschätzung für ihre Arbeit“, wie OB Frank Frühauf in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses deutlich machte. Die jeweilige Summe setzt sich aus einem Zuschussbetrag für jedes jugendliche Vereinsmitglied unter 18 Jahren und einem nach der Mitgliederzahl gestaffelten Pauschalzuschuss zusammen. Die Festlegung der Pro-Kopf- und Pauschalzuschüsse erfolgt jährlich durch den Sportausschuss, der hierfür in seiner Sitzung einstimmig grünes Licht gab.

Die schwimmsporttreibenden Vereine erhalten außerdem städtische Zuschüsse zu den Hallenbadbenutzungsgebühren, die von den Stadtwerken in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. Das Kuratorium zur Sporttalentförderung im Kreis Birkenfeld kann ebenfalls jährlich einen städtischen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro einplanen. Gemäß den städtischen Sportförderungsrichtlinien werden an Sportvereine mit eigenen Hallen und Liegenschaften städtische Zuschüsse zum Unterhaltungsaufwand gewährt. In der Summe sind das 28.570 Euro, den höchsten Anteil erhalten die Fußballvereine der Stadt.

Dach am Flugplatz wird saniert

Der VfL Weierbach erhält einen Zuschuss in Höhe von 20721 Euro aus dem Haushalt des Jugendamtes/Sport für den Kauf eines Sportplatzpflegegerätes in Höhe von 6902 Euro. Die SpVgg Nahbollenbach freut sich über einen Zuschuss für die Sanierung der Treppe am vereinseigenen Sportheim in Höhe von 9128 Euro. Die Stadt übernimmt 1643 Euro. Der Verein möchte außerdem die Umkleidekabinen sanieren, was etwa 15.500 Euro kostet. Von der Stadt gibt es eine Finanzspritze in Höhe von 4650 Euro.

Der Idarer TV möchte den vereinseigenen Kraftraum sanieren, was 9039 Euro kostet. Die Stadt schießt 2712 Euro zu. Der VfL Algenrodt saniert die vereinseigenen Sportlerduschen, was 2536 Euro kostet: 761 Euro gibt es vonseiten der Stadt für die Maßnahme. Die Anschaffung einer Stahltür für den Aufenthaltsraum der Sportler wird mit 547 Euro bezuschusst. Der SV 05 Göttschied schafft Sportplatzpflegegeräten an, die rund 4439 Euro kosten. 1332 Euro übernimmt die Stadt.

Auch der FSV Blau-Weiß schafft Sportplatzpflegegeräte an, der Zuschuss der Stadt beträgt 1800 Euro. Der Aero-Club Idar-Oberstein beantragte einen Zuschuss für die Dachsanierung der vereinseigenen Flugzeughallen in Höhe von 9505 Euro. Der 30-prozentige städtische Zuschuss beläuft sich auf 2851 Euro. Alle Zuschussanträge wurden einstimmig beschlossen.

Fußballhallenturnier macht Sorge

Zurückgeblickt wurde auf städtische Sportveranstaltungen wie das Hallenfußballturnier. Dirk Rohde (AfD) übte Kritik: „ Ich wünsche mir mehr Resonanz der Fußballvereine. Es kann ja nicht sein, dass wir sie hier unterstützen, und das wird nicht honoriert.“ Nur sechs Mannschaften waren am Start. „Die Atmosphäre ist toll, da muss doch mehr möglich sein“, sagte Rohde. Frühauf antwortete: „Wir können nur für die Veranstaltung werben. Wir müssen aber akzeptieren, wenn Absagen erteilt werden.“ Der städtische Sportreferent Armin Vogt kommentierte: „Ja, das Ganze war enttäuschend.“ Es gebe Gedankenspiele, dass andere Verbandsgemeinden mit ins Boot geholt werden. „Wir müssen von Jahr zu Jahr reagieren auf die Entwicklungen.“ Ab 2026 können auch zweite Mannschaften antreten: „Vielleicht bringt das etwas“, hofft Vogt.

Am 28. Juni steht der 36. Altstadtlauf an. Armin Vogt verteilte die druckfrischen Flyer. Helfer, zum Beispiel als Streckenposten, sind jederzeit willkommen. Für diese Veranstaltung ist es von Nöten, die Innenstadt teilweise für Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer zu sperren. Dies führe in jedem Jahr wieder zu Problemen und zu Auseinandersetzungen. Hierfür wurde ein Team vom Ordnungsamt beauftragt, die Lage am Veranstaltungstag zu überwachen. Des Weiteren werde man auf Bitten des neuen B&B Hotels den an- und abreisenden Gästen die Ein- und Ausfahrt während der Veranstaltung ermöglichen. Dafür müssen weitere Streckenposten eingesetzt werden.

Zudem wird es den Tag des Sportabzeichens geben und natürlich die Sportlerehrung am 19. September in der Göttenbach-Aula.