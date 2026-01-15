US-Streikräfte in Baumholder Verdienstmedaillen für Iris Eifler und Bernd Mai 15.01.2026, 12:00 Uhr

i Alle geehrten Bediensteten stellen sich im Wagon Wheel Theater zum Gruppenbild. US-Army/Anthony Sualog

Im Wagon Wheel Theater hat Oberst Jeffery Higgins zahlreiche Zivilbeschäftigte für ihre langjährige Arbeit im Dienst der US-Armee ausgezeichnet. Besonders gewürdigt wurden dabei Iris Eifler und Bernd Mai mit der Civilian Service Commendation Medal.

Im Zuge einer Betriebsversammlung der Zivilbediensteten der US-Streitkräfte im Wagon Wheel Theater konnte der Kommandeur der US-Army Garnison Rheinland-Pfalz, Oberst Jeffery Higgins, zahlreiche Mitarbeiterehrungen sowie mehrere Civilian Service Commendation Medals des US-Verteidigungsministeriums – unter anderem auch an zwei langjährige deutsche Mitarbeiter – aussprechen und überreichen.







