Paketzusteller eingesperrt Verdi: Beschäftigte bezahlen mit ihrer Gesundheit 24.04.2026, 16:00 Uhr

i Einsatzkräfte der Feuerwache 1 befreiten am Dienstag in Idar einen Paketzusteller, der im Laderaum seines Fahrzeugs eingeschlossen war. Fotostudio Hosser. Hosser

Ein Transporter, der sich nicht öffnen lässt – und ein Fahrer, der im Fahrzeug feststeckt. Doch hinter dem Vorfall in Idar-Oberstein sieht die Gewerkschaft Verdi mehr als einen technischen Defekt.

Ein Paketzusteller musste von der Feuerwehr aus seinem Transporter befreit werden, weil das Fahrzeug sich nicht mehr von innen öffnen ließ. „Was zunächst wie ein kurioser Zwischenfall wirken mag, zeigt in Wahrheit die harte Realität in der Paketzustellung.







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