Patenschaft in Quirnbach
Verbundenheit mit Soldaten wird längst gelebet
Die vierte Batterie bei der Übergabe der Patenschaftsurkunde.
Die vierte Batterie bei der Übergabe der Patenschaftsurkunde.
Andrea Brand

Bei der Kerwe in Quirnbach im Nachbarkreis Kusel besiegelten die Gemeinde und die 4. Batterie des Artillerielehrbataillons aus Idar-Oberstein ihre Patenschaft. Das bestätigt die längst bestehende Verbundenheit zwischen den Bürgern und den Soldaten.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Uniformen im Dorfbild auftauchen und man sich auf der Straße nicht nur flüchtig zunickt, sondern sich freudig und vertraut begrüßt, dann weiß man, hier ist etwas Besonderes entstanden. Genau dieses Gefühl der Verbundenheit stand am Montag im Rahmen der Kerwe in Quirnbach im Nachbarkreis Kusel auf dem Programm.
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