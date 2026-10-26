Schmuckkunst in Idar-Oberstein „Verborgene Schätze“ begeistert Besucher im Autohaus 26.10.2026, 10:30 Uhr

i Im Autohaus gab es vieles zu bewundern. Michael Greber

Die Ausstellung „Verborgene Schätze“ im Autohaus Barth & Frey begeisterte die Besucher. Man konnte die Werke bestaunen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

In lockerer Runde entstand eine Idee, deren Umsetzung auf Anhieb überzeugen konnte. Die Premiere der Veranstaltung „Verborgene Schätze“ im Autohaus Barth & Frey zeigte eindrucksvoll das kreative Potenzial der gesamten Region und bot darüber hinaus ein außergewöhnliches Schaufenster für die Schmuckkunst aus Idar-Oberstein und der Umgebung.







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