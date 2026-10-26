Schmuckkunst in Idar-Oberstein
„Verborgene Schätze“ begeistert Besucher im Autohaus
Im Autohaus gab es vieles zu bewundern.
Im Autohaus gab es vieles zu bewundern.
Michael Greber

Die Ausstellung „Verborgene Schätze“ im Autohaus Barth & Frey begeisterte die Besucher. Man konnte die Werke bestaunen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

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In lockerer Runde entstand eine Idee, deren Umsetzung auf Anhieb überzeugen konnte. Die Premiere der Veranstaltung „Verborgene Schätze“ im Autohaus Barth & Frey zeigte eindrucksvoll das kreative Potenzial der gesamten Region und bot darüber hinaus ein außergewöhnliches Schaufenster für die Schmuckkunst aus Idar-Oberstein und der Umgebung.
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