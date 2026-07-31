Großbrand in Reichenbach Verbandsgemeinden ordnen Betretungsverbot an Niels Heudtlaß 31.07.2026, 12:35 Uhr

i Die Regelung muss zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Einsatzkräfte sofort befolgt werden. Hosser

Noch immer kämpfen die Einsatzkräfte zwischen Reichenbach und Kronweiler gegen einen Flächen- und Waldbrand. Das aufspüren und löschen von Glutnestern steht dabei im Vordergrund. Nur die Einsatzkräfte dürfen das Gebiet betreten.

Die Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld haben aufgrund des Großbrandes zwischen Reichenbach und Kronweiler ein Betretungsverbot des Einsatzgebietes angeordnet.Durch einen Fahrzeugbrand ist am Donnerstag, 30. Juli, auf dem derzeitigen Einsatzgebiet zwischen den Landesstraßen 172, L 176 und L 173 in den Gemarkungen Reichenbach und Kronweiler ein Flächenbrand entstanden, den die Rettungskräfte auch am Freitag noch weiterhin beobachten und ...







Artikel teilen

Artikel teilen