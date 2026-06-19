Jugendliche erleben bei Schnuppertagen an der Artillerieschule hautnah die Herausforderungen und den Teamgeist der Bundeswehr. Spannende Technik und verantwortungsvolle Aufgaben warteten auf dem Rilchenberg.
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Drei Tage lang stand auf dem Rilchenberg das persönliche Kennenlernen zwischen der Truppe und jungen Leuten im Mittelpunkt. Die Artillerieschule und das in der benachbarten Klotzbergkaserne stationierte Artillerielehrbataillon 345 hat die Tore für eine große Öffentlichkeitswoche geöffnet.