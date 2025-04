Wald-Kitas sind beliebt: Kinder sollen einen Raum erhalten, in dem ganzheitliche Erfahrungen gemacht werden können und ein Bezug zur Natur hergestellt werden kann. Pläne der Vekio, eine solche Gruppe in Idar-Oberstein einzurichten, scheitern aktuell.

Die evangelische Kindertagesstätte Pusteblume wird keine Waldgruppe erhalten. Der Träger Vekio, die Vereinigten Kindertagesstätten im Kirchenkreis Obere Nahe, gibt das Vorhaben auf, eine Waldgruppe in Oberstein zu schaffen, die der Kindertagesstätte Pusteblume in der Wüstenfeldstraße zugeordnet sein sollte.

Trotz eines zugesagten Investitionszuschusses des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von rund 140.000 Euro sei die Verwirklichung dieses Projekts einschließlich der Errichtung von 18 neuen Kita-Plätzen für Kinder zwischen vier und sechs Jahren nicht zu verwirklichen. Dies liege daran, dass der Finanzierungsanteil zum Betrieb der Kindertagesstätten für die evangelische Kirche in der Stadt Idar-Oberstein zu hoch sei, heißt es vonseiten der Vekio. Die Kirchengemeinden, die den Eigenanteil der Kita-Finanzierung dem Kirchenkreis für die Durchführung der Betriebsträgerschaft zur Verfügung stellen müssen, würden von dieser Finanzlast erdrückt und müssen bereits andere Gebäude und Vorhaben aufgeben. Zudem habe die Bauaufsicht der Stadt Idar-Oberstein nun auch kürzlich den Bauantrag zum Neubau der Waldkita abgelehnt.

Jutta Walber: „Sehr enttäuscht“

Die Geschäftsleitung von Vekio bedauere diese Entscheidung sowie die Gründe, die schlussendlich dazu geführt hätten, außerordentlich. Nicht zuletzt auch, weil man vom ausgereiften Konzept für die Waldgruppe in der „Winterhauch“ überzeugt sei. Auch die Superintendentin des Kirchenkreises Obere Nahe, Pfarrerin Jutta Walber, war von Anfang an von der Idee begeistert. Nun ist sie enttäuscht, dass sie die Entscheidung zur Projekteinstellung mittragen musste. Ihr fehle schlichtweg auch das Verständnis dafür, dass die Behörden mehr als neun Monate gebraucht haben, um über den eingereichten Bauantrag zur Aufstellung des Waldwagens zu entscheiden. „Wir wissen schlicht nicht, warum der Antrag abgelehnt wurde.“ Zudem sei man insgesamt sehr enttäuscht darüber, dass die Stadt sich nicht im geplanten Maß an Personalkosten, das in einem Deal zwischen Land, den freien Trägern und Kommunen ausgehandelt worden sei, beteilige. „Wir stehen quasi mit dem Rücken zur Wand“, sagt Walber.

Vonseiten der Stadtverwaltung heißt es dazu auf Anfrage unserer Zeitung: „Vekio hatte die Errichtung einer Waldkita im Bereich oberhalb von Struth/Neuweg geplant. Der vorgesehene Standort befindet sich in einem Waldstück in Verlängerung der Forststraße, jedoch im Außenbereich. Hier sind grundsätzlich nur privilegierte Bauvorhaben (zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft) zulässig.“

Alternative angeboten

Eine Waldkita gehöre nicht dazu, dies sei auch erst kürzlich nochmals vom Land Rheinland-Pfalz bei einer Besprechung der unteren Bauaufsichtsbehörden bestätigt worden. Daher wäre für die Realisierung des Bauvorhabens auf dem angedachten Grundstück ein Bauleitplanungsverfahren zur Teiländerung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Dies sei Vekio mitgeteilt worden. Weiterhin sei auch drauf hingewiesen worden, dass in rund 100 Metern Entfernung zu dem angedachten Grundstück freie Bauplätze mit angrenzendem Baumbestand vorhanden seien. Diese befinden sich im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Hier wäre die Erteilung einer Baugenehmigung und damit die Realisierung des Projektes kurzfristig möglich gewesen.

Mit Blick auf die Finanzierungsthematik heißt es: Die freien Träger erhielten von der Stadt für den Bau, die Unterhaltung und den Betrieb ihrer Kitas Investitions-, Sanierungs-, Sach- und Betriebskostenzuschüsse sowie Zuschüsse zu den Personalkosten. 2019 habe die Stadt mit den evangelischen Kirchengemeinden Idar und Oberstein eine Vereinbarung über die Höhe der Sach- und Betriebskostenzuschüsse abgeschlossen. Diese hätten sowohl der Stadtrat als auch die beiden Presbyterien beschlossen. Die Vereinbarung laufe über einen Zeitraum von zehn Jahren und beinhalte regelmäßige Anpassungen aufgrund gesteigerter Personal- und Energiekosten.

Nachweise nicht erbracht?

2021 sei in Rheinland-Pfalz ein neues Kitagesetz beschlossen worden, das die Regelung der Finanzierung der Kitas auf die kommunale Ebene verlagere. Daraufhin hätten die Spitzenverbände der Kommunen und freien Träger hierzu nach langen Verhandlungen eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen. Diese sei bis zum 31. Dezember 2024 befristet gewesen und habe einen Passus enthalten, wonach bereits abgeschlossene Vereinbarungen ihre Gültigkeit behielten. Im Jahr 2024 habe der Kirchenkreis Obere Nahe dann eine rückwirkende Neuregelung der abgeschlossenen Vereinbarung gefordert, da die Finanzierung seiner Kitas nicht mehr auskömmlich sei. „Er wies darauf hin, dass die Anwendung der Rahmenvereinbarung zu einer höheren Bezuschussung führen würde. Die Stadt hat sich daraufhin auf die bestehende Vereinbarung berufen, aber Gesprächsbereitschaft signalisiert. Jedoch forderte die Stadt die Vorlage von entsprechenden Belegen, um die vorgetragene Kostensteigerung zu prüfen und die Angelegenheit dann ggf. in die städtischen Gremien zu bringen. Diese Nachweise wurden seitens Vekio bereits im Juli 2024 zugesagt, jedoch trotz Nachfrage durch die Stadt bis heute nicht vorgelegt“, wird in der Stellungnahme der Stadt betont.

Selbstverständlich sei die Stadt an einer Trägervielfalt interessiert. Aus der Vergangenheit bestehe gerade auch mit Vekio eine vorbildliche Zusammenarbeit, verweisen sei hier nur an das landesweit positiv wahrgenommene Leuchtturmprojekt der Beratungsstelle Kita-Sozialarbeit am Christus-Kirchplatz. Insofern sei die Stadt nach wie vor gesprächs- und verhandlungsbereit.

Vekio: Träger von zwölf Kitas

Vekio ist der gemeinsame Träger aller zwölf evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Obere Nahe. Zu Vekio gehören die acht evangelischen Kitas Pusteblume, Wurzelwerk, Regenbogen, Tiefenstein, Algenrodt, Am Markt, Flachsspreite und Johanneskirche in Idar-Oberstein, die Integrative Kita Wagnersweg und die Kita am Kirchplatz in Birkenfeld sowie die evangelischen Kitas in Baumholder und Berschweiler. Die beiden Geschäftsführerinnen von Vekio, Kerstin Schneider und Claudia Bauer, haben ihr Büro in der Hauptstraße 189 (OIE-Gebäude) in Idar-Oberstein. vm