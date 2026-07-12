Ein echter Publikumsmagnet
Veitsrodter Prämienmarkt feiert erfolgreichen Start
Volle Wege, gut besuchte Fahrgeschäfte und ausgelassene Stimmung prägten den sommerlichen Abend beim Veitsrodter Prämienmarkt.
Volle Wege, gut besuchte Fahrgeschäfte und ausgelassene Stimmung prägten den sommerlichen Abend beim Veitsrodter Prämienmarkt.
Sebastian Schmitt

Zwanzig Musikgruppen, mehr als zweihundert Marktstände neun Fahrgeschäfte und ein Pferderennen – der Prämienmarkt ist breit aufgestellt und erhält so viel Zuspruch. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit Pauken und Trompeten, flotten Tänzen und Freibier wurde am Freitagabend um 19 Uhr der diesjährige Veitsrodter Prämienmarkt eröffnet, den die Ortsgemeinde Veitsrodt und die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) ausrichtet. Es ist der traditionsreichste Markt in Rheinland-Pfalz, den jährlich einige Zehntausend Gäste besuchen, und sportlichen Ehrgeiz, Nervenkitzel und Volksfeststimmung vorfinden.
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