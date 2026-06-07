Mitglieder in ganzer VG VdK-Ortsverband Birkenfeld hat neuen Vorstand Niels Heudtlaß 07.06.2026, 08:00 Uhr

i Der neue Vorstand des VdK-Ortsverbandes Birkenfeld mit Ehrenmitglied Manfred Graf vor dem VdK-Büro in der Schneewiesenstraße 20 in Birkenfeld. Niels Heudtlaß

Der VdK hilft Menschen in ganz Deutschland und auch im Kreis Birkenfeld – die Ortsverbände sind vor allem für die Mitglieder zuständig. Dabei geht es nicht nur um die Anwerbung, sondern auch um ein gutes Miteinander.

Es gibt Probleme mit Behörden, die Rente kommt nicht wie geplant, es gibt Probleme beim Bürgergeld, es braucht Hilfe mit der Krankenkasse oder ein Schwerbehindertenausweis muss beantragt werden – hier und noch bei vielen weiteren Problemen hilft der Sozialverband VdK in ganz Deutschland und auch im Kreis Birkenfeld.







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