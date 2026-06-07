Der VdK hilft Menschen in ganz Deutschland und auch im Kreis Birkenfeld – die Ortsverbände sind vor allem für die Mitglieder zuständig. Dabei geht es nicht nur um die Anwerbung, sondern auch um ein gutes Miteinander.
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Es gibt Probleme mit Behörden, die Rente kommt nicht wie geplant, es gibt Probleme beim Bürgergeld, es braucht Hilfe mit der Krankenkasse oder ein Schwerbehindertenausweis muss beantragt werden – hier und noch bei vielen weiteren Problemen hilft der Sozialverband VdK in ganz Deutschland und auch im Kreis Birkenfeld.