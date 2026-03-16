Hoher Aufwand, Zeiträuber, aber wichtig ... Das Dokumentieren nimmt in der Pflege wie auch in der Medizin breiten Raum ein. Ein Vater und sein Sohn aus Idar-Oberstein haben nun ein kinderleichtes System entwickelt, das das DRK Birkenfeld testet.
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Dokumentation mit moderner Technik kinderleicht gemacht: Das funktioniert im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Birkenfeld. Dort wurde ein neu entwickeltes Dokumentationssystem erstmals im Praxiseinsatz getestet – mit sehr großem Erfolg.