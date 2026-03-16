Dokumentation: DRK kooperiert
Vater und Sohn aus Idar-Oberstein: Kinderleichte Lösung
DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Schmitt (2. von rechts) bedankte sich bei dem 13-jährigen Julian (links) und seinem Vater Oliver C
DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Schmitt (2. von rechts) bedankte sich bei dem 13-jährigen Julian (links) und seinem Vater Oliver Christian Freitag (3. von rechts) für die Kooperation, die das Dokumentieren leichter macht.
Oliver Christian Freitag/DRK

Hoher Aufwand, Zeiträuber, aber wichtig ... Das Dokumentieren nimmt in der Pflege wie auch in der Medizin breiten Raum ein. Ein Vater und sein Sohn aus Idar-Oberstein haben nun ein kinderleichtes System entwickelt, das das DRK Birkenfeld testet.

Lesezeit 2 Minuten
Dokumentation mit moderner Technik kinderleicht gemacht: Das funktioniert im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Birkenfeld. Dort wurde ein neu entwickeltes Dokumentationssystem erstmals im Praxiseinsatz getestet – mit sehr großem Erfolg.

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