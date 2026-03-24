Entwicklung aus Idar-Oberstein Vater-Sohn-Idee in Gastronomie und Medizin nützlich Vera Müller 24.03.2026, 07:58 Uhr

i Oliver Freitag (links) mit Thomas Ginis vom Restaurant Artemis in Nahbollenbach: Auch in der Gastronomie funktioniert das von ihm und seinem 13-jährigen Sohn Julian entwickelte System. Weitere Bereiche sollen hinzukommen. Oliver Christian Freitag

Nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Gastronomie und im medizinischen Bereich könnte das von Oliver Freitag und seinem 13-jährigen Sohn Julian in Idar-Oberstein entwickelte System Zeit sparen. Erste Tests versprechen Erfolg.

Für Oliver Freitag und seinen Sohn Julian (13) geht es mit sehr schnellen Schritten vorwärts: Das von ihnen entwickelte Scan and Push-System bestätigt die Skalierbarkeit. Es gab erfolgreiche Pilotversuche in den Bereichen Pflege in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Birkenfeld und nun in der Gastronomie.







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