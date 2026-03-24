Nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Gastronomie und im medizinischen Bereich könnte das von Oliver Freitag und seinem 13-jährigen Sohn Julian in Idar-Oberstein entwickelte System Zeit sparen. Erste Tests versprechen Erfolg.
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Für Oliver Freitag und seinen Sohn Julian (13) geht es mit sehr schnellen Schritten vorwärts: Das von ihnen entwickelte Scan and Push-System bestätigt die Skalierbarkeit. Es gab erfolgreiche Pilotversuche in den Bereichen Pflege in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Birkenfeld und nun in der Gastronomie.