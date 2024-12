Bürgermeister will in Rente Uwe Weber kündigt seinen Abschied an Kurt Knaudt 20.12.2024, 11:00 Uhr

i Uwe Weber erhielt bei der Wahl zum Bürgermeister der VG Herrstein-Rhaunen im Mai 2019 mit 73,0 Prozent ein klares Votum. Andreas Nitsch. Reiner Drumm

Der 63-Jährige spürt die Belastungen des Amts und möchte im April 2026 in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Im Gespräch mit der NZ erläutert er die Gründe und die Ziele, die er bis dahin noch umsetzen möchte.

Was sich schon länger angedeutet hat, ist jetzt spruchreif: Uwe Weber wird als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufhören. Der VG-Chef hat im nichtöffentlichen Teil der jüngsten VG-Ratssitzung mitgeteilt, dass er Ende April 2026 mit dann 65 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gehen will.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen