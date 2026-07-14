Neue rechtliche Vorgaben führen zur klaren Trennung der Einnahmen der VG-Werke zwischen US-Bezug und Ortsgemeinden – und dies zeigt auch die Abhängigkeit von der US-Gemeinde bei den Investitionen, aber auch der Preisgestaltung in der VG Baumholder.
Lesezeit 3 Minuten
Sechs Jahre lang hat es von der Planung bis zum Abschluss gedauert, die US-Liegenschaften in Baumholder an die öffentliche Wasserversorgung über den Wasserzweckverband (WZV) im Landkreis Birkenfeld anzubinden. Seit Mai 2023 beziehen die US-Streitkräfte nun ihr Trinkwasser über die VG-Werke in Baumholder.