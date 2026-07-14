Risiko Truppenabzug
US-Streitkräfte sichern VG Baumholder stabile Preise
Die VG-Werke planen in diesem Jahr, in der Wetzel Housing im Bereich 8780 oberhalb des Bahnhofs - derzeit ein Materiallager der
Die VG-Werke planen in diesem Jahr, in der Wetzel Housing im Bereich 8780 oberhalb des Bahnhofs - derzeit ein Materiallager der US-Streitkräfte - die Schmutz- und Regenwasserkanäle inklusive der unterirdischen Pumpstation zu erneuern. Den Planungsauftrag für die Maßnahmen erteilte der Ausschuss dem Ingenieurbüro Petry aus Idar-Oberstein zum Preis von 176.400 Euro.
Benjamin Werle

Neue rechtliche Vorgaben führen zur klaren Trennung der Einnahmen der VG-Werke zwischen US-Bezug und Ortsgemeinden – und dies zeigt auch die Abhängigkeit von der US-Gemeinde bei den Investitionen, aber auch der Preisgestaltung in der VG Baumholder.

Lesezeit 3 Minuten
Sechs Jahre lang hat es von der Planung bis zum Abschluss gedauert, die US-Liegenschaften in Baumholder an die öffentliche Wasserversorgung über den Wasserzweckverband (WZV) im Landkreis Birkenfeld anzubinden. Seit Mai 2023 beziehen die US-Streitkräfte nun ihr Trinkwasser über die VG-Werke in Baumholder.
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