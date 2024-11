Neue Unterkünfte in Baumholder US-Standort wächst und die Wohnungen reichen nicht 15.11.2024, 10:03 Uhr

i Seit 2019 laufen die Modernisierungsarbeiten an den ehemaligen Kasernenblöcken in Baumholder. Neben dem Umbau der Wohnungsblöcke von 24 auf 16 Wohneinheiten werden auch zahlreiche Townhouses (Einfamilienhäuser mit rund 140 Quadratmetrn) benötigt. Mehr als 50 Einfamilienhäuser und Wohnungen werden bereits in der Wetzel Housing gebaut, der Spatenstich für weitere 70 steht an. Sascha Saueressig

In Baumholder wird gebaut. Die Zahl der Soldaten und ihrer Angehörigen wird um 2000 Personen auf gut 10.000 anwachsen. Bis 2031 entstehen 130 zusätzliche Townhouses in den Smith Barracks und der Wetzel Housing. Der Platz in den Kasernen reicht nicht.

Gemeinsam mit den Landräten Otto Rubly aus Kusel und Miroslaw Kowalski aus Birkenfeld hat Oberst Jeffrey Higgins im Rheinländerclub in den Smith Barracks am Donnerstag einen Überblick über die laufenden Bautätigkeiten der U. S. Army am Standort Baumholder gegeben.

