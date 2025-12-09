Gastfamilien kennenlernen US-Soldaten werden wie ein Teil Ihrer Familie behandelt Benjamin Werle 09.12.2025, 03:00 Uhr

i Im Feuerwehrgerätehaus in Baumholder fand das erste Kennenlernen zwischen US-Soldaten und deutschen Gastfamilien statt. Benjamin Werle

Die Begegnung zur Weihnachtszeit ist seit 35 Jahren etabliert: Junge US-Soldaten, die ohne Anhang oder frisch versetzt nach Baumholder kommen, können in deutschen Gastfamilien Weihnachten erleben. Das erste Kennenlernen war nun im Feuerwehrhaus.

An Weihnachten allein und weit weg von zuhause – so geht es Jahr für Jahr vielen jungen US-Soldaten. Sie sind oft zum ersten Mal in Deutschland oder Europa stationiert worden. Mit der sogenannten Operation Good Cheer, zu deutsch Operation gute Laune, bietet der amerikanische Militärstandort in Baumholder ein Programm, das junge Soldaten zum Weihnachtsfest an deutsche Gastfamilien vermittelt, damit sie dort im Kreis deutscher Gastgeber die ...







