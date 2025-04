Die Zahl der US-Soldaten in Baumholder steigt. Obwohl intensiv in ein Sanierungs- und Neubauprogramm investiert wird, deckt dies den Bedarf nicht. Die Wohnungsvermittlung der US-Streitkräfte sucht nun Multiplikatoren, um Mietobjekte zu finden.

Die US-Army sucht für ihre Soldaten und deren Angehörigen Häuser und Wohnungen außerhalb des Standortes Baumholder zum Mieten. Auf Initiative Colonel Jeffery Higgins, des Kommandeurs der US-Army Garrison Rheinland-Pfalz, hatte die Verbandsgemeinde Baumholder nun Bürgermeister und Repräsentanten aus den Verbandsgemeinden Kusel/Altenglan, Birkenfeld, der Stadt Idar-Oberstein sowie aus den Gemeinden Freisen und Nohfelden aus dem benachbarten Saarland nach Berschweiler zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Dabei ging es um eine Kontaktaufnahme und eine Vermittlungsaktion, um den dringenden Bedarf der Abteilung für die Wohnungsvermittlung – des Büros der Housing in Baumholder – nahezubringen. „Nehmen Sie Kontakt mit unserem Personal im Housing-Büro (US-Abteilung zur Wohnungsvermittlung) auf“, so lautete die Botschaft von Benjamin Werle, der die Präsentation für die Housing vorbereitet hatte.

i Benjamin Werle, Mitarbeiter der US-Housing erläuterte den Gästen die Präsentation. Bernd Mai. US-Army/Bernd Mai

„Beim Medientag im November des vergangenen Jahres hat uns der Garnisonskommandeur um Unterstützung gebeten bei der Suche nach Wohnraum“, erklärte VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser den Anwesenden eingangs. Und so kontaktierte er seine Kollegen in den umliegenden Verwaltungen und bat, die Einladung zu dieser Informationsveranstaltung in ihrem Verantwortungsbereich entsprechend weiterzuleiten.

Nach einer kurzen Einleitung übergab Alsfasser dann an das Personal der US-Housing. Direktor Harald Kastner, Abteilungsleiter Markus Immesberger und Benjamin Werle schilderten detailliert die Rahmenbedingungen und Bedürfnisse ihrer Abteilung, um den zahlreichen US-Familien, die nach Baumholder versetzt werden, passenden Wohnraum zu vermitteln. In einer Präsentation erklärte Werle die aktuelle Wohnungssituation. „Wir bauen etliche neue Townhouses und einige der großen Wohnblocks werden zurzeit renoviert“, berichtete Werle. Doch es dauert noch einige Zeit, bis diese bezugsfertig sind.

Zahl der Unterkünfte am Standort sinkt

Denn durch das laufende Modernisierungsprogramm erfolge auch eine Anpassung der großen Wohnblocks an heutige Ansprüche und Bedürfnisse der Soldaten. Bei den US-Streitkräften heißt dies „Right-Sizing-Programm“ – bei Renovierung werden die Wohnungen größer – und so schrumpft die Anzahl der Wohnungen in der Kaserne insgesamt. Daher werde der Wohnraum in der Kaserne, obwohl zahlreiche neue Wohnungen im Bau sind, auch in Zukunft nicht ausreichen.

Absehbar benötige man daher weitere Wohnungen und Häuser außerhalb der US-Liegenschaften, um dem Bedarf gerecht zu werden, schilderte Werle. Zahlreiche Soldaten und US-Zivilisten müssten außerhalb des Standortes untergebracht werden. Die Voraussetzungen für das Anmieten wie Größe, Ausstattung, Entfernung, Mietvertrag sprachen die Vertreter der Wohnungsabteilung ebenfalls an.

„Unser Personal wird beim Einzug sowie beim Auszug der Mieter immer mit vor Ort sein“, ergänzte Markus Immesberger, nachdem eine Anwesende ihre Bedenken zu einer eventuellen Sprachbarriere ansprachen. Nach der Präsentation beantwortete das Housing-Personal noch zahlreiche weitere Fragen der Gäste. Alsfasser bedankte sich bei allen für das Interesse an der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit, die er in Baumholder und der näheren Umgebung als einzigartig beschreibt. „Nutzen sie die Gelegenheit, das US-Housing Büro steht zur Verfügung“, sagte Alsfasser.