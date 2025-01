Versorgung im Kreis Birkenfeld Urologie: Neuer Kollege kommt erst am 1. April 08.01.2025, 11:00 Uhr

i Die Urologin Vera Becker aus Birkenfeld hat den MVZ-Sitz übernommen. Nathalie Bohland

Die Idar-Obersteiner Patienten sind ganz und gar nicht begeistert davon, dass das MVZ Urologie geschlossen hat und der Sitz nach Birkenfeld wandert.

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat im Dezember Fakten geschaffen: Das erst Ende 2023 eröffnete Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Urologie in Idar wird nicht noch einmal eröffnet. Patienten werden künftig in Birkenfeld versorgt.In der Sitzung des Zulassungsausschusses am 11.

