Versorgung im Kreis Birkenfeld Urologen-Sitz wandert zum 1. Januar in die Kreisstadt 19.12.2024, 00:00 Uhr

i Die Kassenärztliche Vereinigung hat Fakten geschaffen: Das MVZ Urologie in Idar wird nicht noch einmal eröffnet. Patienten werden künftig in Birkenfeld versorgt. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

„Das MVZ Urologie in Idar muss bleiben“, lautete die klare Botschaft der Proteste und Bemühungen im Sommer nach der Schließung der Praxis in Idar. Nun steht fest: Es gibt eine Lösung. Allerdings nicht in Idar, sondern in Birkenfeld.

Nun werden Fakten geschaffen, nachdem eine Hängepartie für reichlich Verunsicherung gesorgt hatte: In der Sitzung des Zulassungsausschusses am 11. Dezember wurde der durch die bereits vor Monaten erfolgte Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Urologie in Idar in der früheren Praxis Brunzema freigewordene urologische Sitz übertragen.

