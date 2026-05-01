Wie wird künftig beerdigt?
Urnenfeld auf dem Friedhof Mittelbollenbach geplant
Das Friedhofskonzept der Stadt soll überarbeitet werden. Der Stadtrat Idar-Oberstein entschied nun, dass auf dem Friedhof Mittel
Das Friedhofskonzept der Stadt soll überarbeitet werden. Der Stadtrat Idar-Oberstein entschied nun, dass auf dem Friedhof Mittelbollenbach ein Urnenfeld entstehen wird.
Fotostudio Hosser. Hosser

Nach intensiver Debatte im Bauausschuss entschied der Stadtrat nun, dass ein Urnenfeld auf dem Friedhof in Mittelbollenbach geschaffen werden soll. Somit folgt der Rat einem Vorschlag der CDU-Fraktion. 

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Und wieder von vorn: Das Friedhofsthema erlebte nach der intensiven Debatte im Bauausschuss im Stadtrat eine Wiedervorlage. 16 Grablegeeinrichtungen hat Idar-Oberstein, deren Pflege eine Mammutaufgabe für die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs und ein hoher Kostenfaktor für die Stadt ist.

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