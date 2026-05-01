Nach intensiver Debatte im Bauausschuss entschied der Stadtrat nun, dass ein Urnenfeld auf dem Friedhof in Mittelbollenbach geschaffen werden soll. Somit folgt der Rat einem Vorschlag der CDU-Fraktion.
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Und wieder von vorn: Das Friedhofsthema erlebte nach der intensiven Debatte im Bauausschuss im Stadtrat eine Wiedervorlage. 16 Grablegeeinrichtungen hat Idar-Oberstein, deren Pflege eine Mammutaufgabe für die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs und ein hoher Kostenfaktor für die Stadt ist.