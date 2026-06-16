Autos ohne Ende: Rund um den Weihervorplatz standen Hunderte Oldtimer, vom VW Karmann Ghia über Buick LeSabre, ein Hanomag Rekord oder einen Plymouth Duster. Auch Marken wie Borgward, Glas oder Edsel oder Stock-Cars konnten bestaunt werden.

Erst am späten Nachmittag kollektives Durchatmen bei den Organisatoren der Baumholder Classics. Vor ihrer ersten Veranstaltung waren die Oldtimerfreunde Baumholder doch sehr angespannt. Doch es wurde ein voller Erfolg.

„Klappt alles, kommen genug Autos, ist die Versorgung mit Essen und Getränken gewährleistet.