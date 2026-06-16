Baumholder Classics begeistern
Urlaubsstimmung lässt Oldtimerherzen höherschlagen
Eine Atmosphäre wie im Urlaub. Sommer, Sonne, Cabrio, direkt am See. Wo gibt es das sonst, als in Baumholder. Zur Beschreibung e
Eine Atmosphäre wie im Urlaub. Sommer, Sonne, Cabrio, direkt am See. Wo gibt es das sonst, als in Baumholder. Zur Beschreibung eines nahezu perfekten Tages gehen einem fast die Superlative aus.
Florian Stibitz. Leonhard Stibitz

Autos ohne Ende: Rund um den Weihervorplatz standen Hunderte Oldtimer, vom VW Karmann Ghia über Buick LeSabre, ein Hanomag Rekord oder einen Plymouth Duster. Auch Marken wie Borgward, Glas oder Edsel oder Stock-Cars konnten bestaunt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Erst am späten Nachmittag kollektives Durchatmen bei den Organisatoren der Baumholder Classics. Vor ihrer ersten Veranstaltung waren die Oldtimerfreunde Baumholder doch sehr angespannt. Doch es wurde ein voller Erfolg.„Klappt alles, kommen genug Autos, ist die Versorgung mit Essen und Getränken gewährleistet.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren