Geschichte in sicheren Händen: Uralte Birkenfelder Standesamtsbücher aufbereitet
Schimmel, Franzosenzeit und 200 Jahre Geschichte: Das Kreisarchiv Birkenfeld hat uralte Standesamtsbücher gerettet – und gibt sie nun in sichere Hände. Ein Blick auf eine aufwendige Rettungsaktion.
Uralte Zweitbücher aus den Standesämtern hat das Kreisarchiv Birkenfeld nach einer professionellen Reinigung dem Landeshauptarchiv in Koblenz übergeben. Das teilt die Kreisverwaltung Birkenfeld mit.Die Bestände stammen teils aus der sogenannten Franzosenzeit vor dem Wiener Kongress 1815 und teils aus der Zeit danach, und zwar aus den Mairien, also Bürgermeistereien Fischbach, (Nieder-)Brombach und Leisel sowie aus den späteren Bürgermeistereien ...