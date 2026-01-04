Geschichte in sicheren Händen Uralte Birkenfelder Standesamtsbücher aufbereitet 04.01.2026, 11:12 Uhr

i Andreas Lorenz, der das Archiv der Kreisverwaltung Birkenfeld betreut, mit den historischen Standesamtsbüchern vor deren Transport ins Landeshauptarchiv Koblenz. Foto: Kreisverwaltung Birkenfeld/Karsten Schultheiß Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung Birkenfeld

Schimmel, Franzosenzeit und 200 Jahre Geschichte: Das Kreisarchiv Birkenfeld hat uralte Standesamtsbücher gerettet – und gibt sie nun in sichere Hände. Ein Blick auf eine aufwendige Rettungsaktion.

Uralte Zweitbücher aus den Standesämtern hat das Kreisarchiv Birkenfeld nach einer professionellen Reinigung dem Landeshauptarchiv in Koblenz übergeben. Das teilt die Kreisverwaltung Birkenfeld mit.Die Bestände stammen teils aus der sogenannten Franzosenzeit vor dem Wiener Kongress 1815 und teils aus der Zeit danach, und zwar aus den Mairien, also Bürgermeistereien Fischbach, (Nieder-)Brombach und Leisel sowie aus den späteren Bürgermeistereien ...







Artikel teilen

Artikel teilen