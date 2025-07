Die SG Unnertal ist als Aufsteiger in die A-Klasse Birkenfeld am Freitagabend mit einem deutlichen 9:1-Erfolg gegen die SG Pfeffelbach in das Sportfestwochenende gestartet. Insgesamt sei man durchaus zufrieden mit dem Wochenende, berichtet Ortsbürgermeister Rouven Hebel, der zugleich auch Vorsitzender des Jugendfördervereins Baumholder-Westrich ist. Der Zuspruch bei den Spielen und auch beim Hobbyfußballturnier am Samstagnachmittag war gut, allerdings hätten sich die Organisatoren am Abend mehr Gäste für den Auftritt von Lara und Lukas Decker von L und L Accoustics gewünscht. „Dass parallel die Spanische Nacht in Baumholder war, hat uns schon Besucher gekostet“, erklärt Hebel. Am Sonntag wurden die „Owastääner Sticker“ zur Mittagszeit serviert, bevor dann wieder Fußball im Mittelpunkt stehen sollte. Doch nach der Partie des FC Freisen gegen eine Bundeswehrauswahl setzte das Wetter dem Sportfest ein verfrühtes Ende: Das Spiel zwischen dem SV Weiersbach und dem TV Grumbach musste aufgrund des Gewitters abgebrochen werden, und die Partie des VfR Baumholder gegen Thallichtenberg wurde dann vorsichtshalber abgesagt.