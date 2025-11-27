Unterstand im Birkenfelder Schönewald gut angenommen

Im Birkenfelder Schönewald steht nun offiziell eingeweiht eine neue Schutzhütte, die von Azubis des Forsts sowie der Zimmerei gestaltet worden ist. Schon einige Spaziergänger haben sie gerne genutzt.
Viele Spaziergänger konnten es kaum erwarten, doch nun wurde sie endlich ganz offiziell eingeweiht: Die neue Schutzhütte im Schönewald bei Birkenfeld. Es war eine überaus gelungene Zusammenarbeit von neun Auszubildenden als Forstwirt und Forstwirtin, zusammen mit zwei Auszubildenden der Birkenfelder Zimmerei WEPE Timbertec.