Unter „Zugzwang“: Farbe und Frohsinn auf den Straßen

Sonnenschein und viel Helau: und vor allem friedliches Feiern. So wünscht man sich das. Die Schmuckstadt präsentiert sich beim Rosenmontagszug bunt und facettenreich. Und vor allem so richtig schön närrisch. Da geht keiner zum Lachen in den Keller, die Fastnachter sind gut drauf, die Stimmung ausgelassen: die Fußgängerzone Oberstein voll, in Idar die Narren dicht gedrängt. Die ganze Stadt ist offenbar unter fröhlichem „Zugzwang“.

Rund 40 Nummern mit mehr als 1000 Aktiven: Der Zug hat mehr Volumen als in den vergangenen Jahren. Und wieder einmal hatten sich viele Gruppen und – besonders hervorzuheben – Vereine viel Arbeit gemacht, damit die Zuschauer Spaß beim Zuschauen haben.

Ein neues Sicherheitskonzept beinhaltet, dass an die Zufahrt Göttschied und hinter dem Edelsteinkreisel jeweils ein 40 Tonnen-Sattelschlepper gestellt wurde, wie Organisator und Zugchef Andre Dalheimer, zum dritten Mal verantwortlich für den Zug, berichtete. Ein bisschen Aufregung gehört bei Dalheimer dazu, aber wenn der Startschuss fällt, strahlt er mit den Narren um die Wette. Er kommentiert: „Man trägt eine große Verantwortung. Die fällt erst in Idar ab, wenn alles gut funktioniert hat.“ Ein „monatelanger Drahtseilakt“ sei die Ausarbeitung der Sicherheitsvorkehrungen gewesen. Er lobte die Kooperation mit THW, Verwaltung, Polizei und DRK.

Pünktlich um 13.11 Uhr ging es angeführt vom Musikverein 1861 Idar-Oberstein am Festhallenknoten Oberstein los, dort hatten sich die Gruppen und Wagen aufgestellt. Geballte Narrenpower gleich am Anfang: eine 100 (!) Akteure starke Mittelalter-Gruppe unter dem Motto „950 Jahre Herren vom Stein“ des TV Oberstein läuft vorneweg. Da sind alle Generationen auf den Beinen.

„77 Jahre IKG und Narretei – und es ist noch lange nicht vorbei.“

Zum 77-jährigen Bestehen hatte die IKG einen netten Spruch getextet.

Die IKG ist im 77. Jahr ihres Bestehens mit Minitanzgarde, Tanzgarde I und II, Senat, Elferrat Männer und Elferrat Frauen unterwegs. Der Senat textete: „Ist ein Narr erst an der Macht, bleibt dem Clown nur, dass er lacht.“ Der Kempfelder Karnevalclub entführt ins „Moulin Rouge“. „Lotusblüten“ (wunderbare Kostüme!) von der Wildenburg schmücken den Zug ebenso wie Gärtner von der Siedlergemeinschaft Neuweg. Fischbach ist ebenfalls stark vertreten: Die AH der Spvgg Fischbach, die Garde des FCV Fischbach und eine Gruppe unter dem Motto „Karneval in Venedig“ mit edlen Kostümen und einer Gondel samt Gondoliere auf dem Wagen beleben den Zug.

Blaue Drachen der Crazy Family Fotostudio Hosser. Hosser Bunte Haribo-Gruppe in Idar-Oberstein Fotostudio Hosser. Hosser Die Reelser Fische waren Hingucker. Fotostudio Hosser. Hosser Das Roarer Fußvolk: lustige Verkehrszeichen. Fotostudio Hosser. Hosser Rosenmontagszug Oberstein: Die Stimmung war gut. Fotostudio Hosser. Hosser Die Obersteiner Fußgängerzone war gefüllt. Fotostudio Hosser. Hosser Tolle Kostüme erstrahlten im Sonnenschein. HOSSER Rosenmontagsumzug Oberstein HOSSER. Hosser Viel Narren feierten in Idar-Oberstein mit. HOSSER Rosenmontagszug in Idar-Oberstein: Es wurde ausgelassen gefeiert. HOSSER Immer dabei: die Hambischer Schuppehubser. HOSSER 50 Jahre "Die Maus": Die Fischbacher waren ebenfalls mit dabei. HOSSER Der schöne Wagen kam aus Fischbach. HOSSER Wikinger waren zu Gast. HOSSER Windräder aus Holland: Die Veitsrodter waren am Start. HOSSER Beste Laune am Rosenmontag HOSSER Der IKG-Senat HOSSER Der IKG-Elferrat HOSSER Der IKG-Damenelferrat HOSSER Die IKG-Garden HOSSER Der MV 1861 Idar-Oberstein führte den Zug an. HOSSER Pins wurden verkauft. HOSSER Auch die Kleinen waren mit dabei. HOSSER Helau! An den Straßen wurde mitgefeiert. HOSSER Ketchup-Spaß beim Zug Eisköniginnen und -könige schmolzen in der Frühlingssonne. HOSSER Die Bollebacher zieht es in den Dschungel. HOSSER Wunderschöne Kostüme, tolle Stimmung in Idar-Oberstein HOSSER Das Veitsrodter Prinzenpaar HOSSER Närrischer Spaß mit der Felsenkirche als Hintergrund HOSSER Rosenmontagsumzug Oberstein HOSSER 1 / 31

Eine große Gruppe stellt auch der TuS Tiefenstein als „Zirkus Kunterbunt“. Die Insulaner zieht es ins temperamentvolle Rio de Janeiro, der SV Regulshausen präsentiert ganz putzige Regenbogenfische. Einen Hexentanz bietet der TV „Mach mit“ Weierbach.

Der TuS Veitsrodt ist wieder einmal eine tragende Größe im Zug: Garde, Kinderprinzenpaar, Kinder-Elferrat, Elferrat und Erwachsenen-Prinzenpaar: Die Roarer wissen, wie man Fastnacht feiert. Dazu kommt das Roarer Fußvolk im Verkehrszeichen-Look – passend zur Problematik im Dorf, wenn am Dienstag die Teilsperrung in Tiefenstein mit Umleitung erfolgt. Als Windmühlen mit holländischen Kacheln ziehen die Romo-Freunde Veitsrodt die Blicke auf sich. Ein Hingucker sind auch die Eisköniginnen und -könige der Daalherwerda Bootze, passend zu den Eskimos aus dem Pulverloch (HNC Hintertiefenbach). Die Bollebacher Bootze entführen in den Dschungel: Wunderschöne Kostüme präsentieren sie. „Im Dschungel ist die Vielfalt groß, was ist nur mit der Menschheit los?“: So lautet ihre berechtigte Frage.

Der Zug endet dieses Mal auf dem Idarer Marktplatz, auf dem Schleiferplatz folgt eine After-Zug-Party mit DJ Eddie.