Zusammenstoß in Idar-Oberstein Unfall in Mainzer Straße: Pkw und Linienbus kollidieren Christian Schulz 30.08.2026, 07:50 Uhr

i Zwischen einem Linienbus und einem Pkw hat es am Samstagnachmittag gekracht. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden. Christian Schulz. Hosser

In Idar-Oberstein prallten Pkw und Linienbus zusammen. Die Front eines Wagens wurde stark beschädigt, Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel. Warum es dazu kam, ist noch unklar.

Am Samstagnachmittag ist es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein an der Abzweigung zur Klotzbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen. Der Pkw wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass der Kühler kaputtging und Kühlflüssigkeit auf die Fahrbahn lief.







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