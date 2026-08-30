Zusammenstoß in Idar-Oberstein
Unfall in Mainzer Straße: Pkw und Linienbus kollidieren
Zwischen einem Linienbus und einem Pkw hat es am Samstagnachmittag gekracht. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden.
Zwischen einem Linienbus und einem Pkw hat es am Samstagnachmittag gekracht. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden.
Christian Schulz. Hosser

In Idar-Oberstein prallten Pkw und Linienbus zusammen. Die Front eines Wagens wurde stark beschädigt, Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel. Warum es dazu kam, ist noch unklar.

Lesezeit 1 Minute
Am Samstagnachmittag ist es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein an der Abzweigung zur Klotzbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen. Der Pkw wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass der Kühler kaputtging und Kühlflüssigkeit auf die Fahrbahn lief.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren