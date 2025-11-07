Auf B269 Kontrolle verloren Unfall bei Hattgenstein: Auto überschlägt sich mehrmals Christian Schulz 07.11.2025, 12:33 Uhr

i Bei einem Unfall auf der B269 bei Hattgenstein überschlug ein Golf GTI sich mehrmals Christian Schulz. Hosser

Der Fahrer des Autos hatte die Kontrolle verloren und geriet in einen Graben auf der B269. Dabei überschlug das Fahrzeug sich mehrmals. Der Straßenteil war zeitweise voll gesperrt.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag um 11 Uhr auf der Bundesstraße 269 in Höhe der Abfahrt Römergrab in der Nähe von Hüttgeswasen gekommen. Der Fahrer eines Golf GTI hat aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist in den Graben geraten und hat sich mehrfach überschlagen.







