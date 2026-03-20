Auf der B41 bei Rötsweiler überschlug sich ein Wagen und löste am späten Abend einen Großeinsatz aus. Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle, die Bundesstraße blieb stundenlang gesperrt.
Lesezeit 1 Minute
Am Donnerstagabend um 22.21 Uhr wurden die Feuerwehren aus Oberbrombach, Niederbrombach, Siesbach und Sonnenberg sowie die Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall auf der B41 in Rötsweiler alarmiert. Der Fahrer eines mit vier Personen besetzten Peugeots verlor in Fahrtrichtung Idar-Oberstein aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild, überschlug sich und blieb ...