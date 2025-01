Eisglatte Straße Unfall auf B270: Insassen hatten Schutzengel Christian Schulz 14.01.2025, 13:12 Uhr

i Der Wagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Christian Schulz. Foto Hosser

Nach einem Unfall auf der B270 musste ein schwer beschädigter Wagen abgeschleppt werden, die Insassen kamen glimpflich davon.

Auf der B270 in Höhe der Ortsumgehung Mittelreidenbach kam es am Montagabendkurz nach 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam laut Polizei, in Richtung Fischbach fahrend, vermutlich aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und schlug mit dem Heck in einen Baum ein.

