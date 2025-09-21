Feuerwehrtag Herrstein-Rhaunen Uneigennützig im Einsatz für die Mitbürger Carsten Weiand 21.09.2025, 11:00 Uhr

i Kreisbeigeordneter Imanuel Hoffmann verlieh das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für 45 Jahre pflichttreue Tätigkeit. Carsten Weiand. Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Der Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen stellt für die rund 600 Feuerwehrangehörigen jedes Jahr ein besonderes Highlight dar. Dann stehen Feuerwehrfrauen und -männer im Mittelpunkt, die sich uneigennützig für die Mitbürger einsetzen.

Bürgermeister Uwe Weber begrüßte neben den Feuerwehrangehörigen auch die zahlreich erschienenen Ehrengäste. Er freute sich, dass die Markthalle in Veitsrodt anlässlich dieser Veranstaltung gut gefüllt war und lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrangehörigen.







