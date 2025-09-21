Der Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen stellt für die rund 600 Feuerwehrangehörigen jedes Jahr ein besonderes Highlight dar. Dann stehen Feuerwehrfrauen und -männer im Mittelpunkt, die sich uneigennützig für die Mitbürger einsetzen.
Bürgermeister Uwe Weber begrüßte neben den Feuerwehrangehörigen auch die zahlreich erschienenen Ehrengäste. Er freute sich, dass die Markthalle in Veitsrodt anlässlich dieser Veranstaltung gut gefüllt war und lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrangehörigen.